ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Повышенной угрозы пока нет, но высокую степень готовности американские военные в Европе должны поддерживать. Во время боевых действий никогда нельзя быть уверенным наверняка, как будут развиваться события. Такое заявление сделал генерал ВС США Марк Милли, находясь в Варшаве. Высокопоставленный военный возглавляет Комитета начальников штабов американских вооружённых сил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, Милли отметил, что в свете последних событий стратегическая инициатива в боевых действиях на Украине перешла на сторону ВСУ. Впрочем, генерал не исключил, что уже через недели или месяцы ситуация поменяется. В этой связи он призвал американских военных в Европе пристально следить за действиями России.

Общение Милли с журналистами произошло на польской военной базе, где располагаются американские войска. Название базы в материале не приводится.

Вам может понравиться

Глава ЛНР Пасечник: Провокация в Изюме нужна лишь для картинки, Киев быстро забудет о жертвах

«Обнаружение массового захоронения» в Изюме является точно такой же провокацией, как и история в Буче. ВСУ моментально обвинили российские ВС в «жестоких расправах» над жителями города, даже не интересуясь причинами

Военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит на линии соприкосновения в Донбассе

Российские ВС продолжают наступление на Бахмут (Артемовск) и Соледар в ДНР. Важную роль в атакующих действиях исполняют бойцы ЧВК «Вагнер», которые вышли к трассе, ведущей из Артемовска в Дзержинск и

ВС РФ вывели из строя ТЭС в Славянске и пункт размещения боевиков и наемников ВСУ в Краматорске

Российские ВС начали проявлять повышенную активность на Славянском направлении, нанося удар за ударом по важным объектам критической и военной инфраструктуре агломерации. Напомним, что в субботу мощным ударом была выведена из