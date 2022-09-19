Повышенной угрозы пока нет, но высокую степень готовности американские военные в Европе должны поддерживать. Во время боевых действий никогда нельзя быть уверенным наверняка, как будут развиваться события. Такое заявление сделал генерал ВС США Марк Милли, находясь в Варшаве. Высокопоставленный военный возглавляет Комитета начальников штабов американских вооружённых сил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, Милли отметил, что в свете последних событий стратегическая инициатива в боевых действиях на Украине перешла на сторону ВСУ. Впрочем, генерал не исключил, что уже через недели или месяцы ситуация поменяется. В этой связи он призвал американских военных в Европе пристально следить за действиями России.

Общение Милли с журналистами произошло на польской военной базе, где располагаются американские войска. Название базы в материале не приводится.