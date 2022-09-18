После контрнаступления ВСУ ситуация на поле боя практически не изменилась. Да, российские ВС вывели свои подразделения из ряда населенных пунктов, однако при этом они не понесли потерь, что позволяет позже без особых проблем вновь восстановить контроль над этими городами, уверен итальянский генерал Фабио Мини.

Он пояснил, что все заявления Киева о «бегстве» российских военных – это всего лишь пропаганда, которая ничего для Украины не меняет. ВС РФ грамотно и организовано вышли из городов, сохранили личный состав. Делали они это оперативно, поэтому некоторые виды техники пришлось оставить, но совсем не в панике, как говорят украинские СМИ, а сообразно ситуации.

Выход ВС РФ стал тактическим маневром, благодаря которому они заставили боевиков ВСУ переместиться на открытое пространство. Теперь российская артиллерия и реактивные системы залпового огня обрушивают на противника ракеты и снаряды, от которых даже негде укрыться. Именно поэтому вся затея с контрнаступлением стала серьезной ошибкой Киева, повлекшей за собой колоссальные потери.

«Ценность манёвра придется оценивать, когда “героический и победоносный воин” в завалах и под бомбежкой задаст себе вопрос: что теперь?», – объяснил Фабио Мини.