ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Угроза возмездия – наилучший способ, чтобы сдержать Россию от применения ядерного оружия на территории Украины. Об этом руководство НАТО уведомило российские власти в частном порядке. Так утверждает издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники – сообщает ТАСС.

По данным источников, западные военные склоняются к тому, чтобы использовать против России обычное вооружение в случае, если в Москве отдадут приказ применить ядерное оружие на Украине. Во всяком случае зеркальный ответ со стороны Запада пока не рассматривается, пишет FT.

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении заявлял, что Россия готова использовать любые средства для защиты своего суверенитета. По мнению западных политиков и экспертов, таким образом российский лидер намекал на возможность применения ядерного оружия на Украине. Тогда же часть западных военных утверждала, что в случае такого развития событий страны НАТО могут нанести удар по российским военным базам в Крыму и по Черноморскому флоту.

Вам может понравиться

Daily Mail: после заявления Путина об Украине нужно стремиться к завершению конфликта

Конфликт на Украине должен быть как можно скорее завершен. При этом Британии отводится важная роль в установлении мира. Она же вместо этого продолжает раздувать пламя вооруженного противостояния, написал в издании

МК: Президент РФ Путин снова переходит Рубикон, а Россия на пороге чего-то невиданного

Президент РФ своим заявлением о частичной мобилизации и мерах, направленных на защиту суверенитета страны, анонсировал новую политическую стратегию России. Однако сейчас о ней говорить слишком рано, так как широкой публике

В направлении Пекина движется 80-километровая колонна военной техники, сообщается об арестах руководства Китая

На Пекин движется колонна боевой техники, протяженность которой составляет примерно 80 километров. В ней едут не только легкие бронеавтомобили, но и БТР, танки, военные грузовики. Все это размещается в паре