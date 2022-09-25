Угроза возмездия – наилучший способ, чтобы сдержать Россию от применения ядерного оружия на территории Украины. Об этом руководство НАТО уведомило российские власти в частном порядке. Так утверждает издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники – сообщает ТАСС.

По данным источников, западные военные склоняются к тому, чтобы использовать против России обычное вооружение в случае, если в Москве отдадут приказ применить ядерное оружие на Украине. Во всяком случае зеркальный ответ со стороны Запада пока не рассматривается, пишет FT.

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении заявлял, что Россия готова использовать любые средства для защиты своего суверенитета. По мнению западных политиков и экспертов, таким образом российский лидер намекал на возможность применения ядерного оружия на Украине. Тогда же часть западных военных утверждала, что в случае такого развития событий страны НАТО могут нанести удар по российским военным базам в Крыму и по Черноморскому флоту.