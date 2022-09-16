Диверсанты, которые планировали террористические акты на территории России, в настоящий момент находятся в Крыму, где дожидаются суда. Издание «Коммерсантъ» рассказало подробности о преступлениях обвиняемых.

Так, один из них – это житель Мелитополя, который намеревался подключить любого случайного прохожего к акту международного терроризма. От тот требовалось взорвать бомбу, чтобы уничтожить городских чиновников.

Также теракт планировался в Херсоне. Местный житель готовил диверсию в День Победы 9 мая, но был своевременно раскрыт ФСБ и задержан. Дома у него нашли оружие и тротиловые шашки. Мужчина признал, что действовал по указке кураторов из Службы безопасности Украины.

Уголовные дела на обоих террористов все еще в производстве, однако уже сейчас можно предположить, что за их деяния будет назначено наказание в виде лишения свободны на срок от 10 до 20 лет.