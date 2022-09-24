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Президент Украины Зеленский 23 сентября нелицеприятно отозвался об Израиле, заявив, что «шокирован» отсутствием от этой страны какой-либо военной помощи для Киева. Данное его высказывание опубликовал Twitter-аккаунт французского канала LCP, чем привлек внимание огромного количества пользователей.

В комментариях они возмутились беспардонностью и наглостью украинского лидера. Некоторые французы сочли Зеленского «полным неадекватом», который регулярно выпрашивает оружие у всех, кого встретит. Они порекомендовали несколько разнообразить риторику и поговорит о возможном дипломатическом урегулировании конфликта.

Также многие пользователи социальной сети написали, что у Израиля и без Украины хватает проблем с безопасностью. Страна практически постоянно находится в состоянии войны и Зеленский не может этого не знать. Однако он продолжает наглеть и выдвигать неадекватные требования.

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