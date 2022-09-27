ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Западе продолжают делать прогнозы относительно применения Россией ядерного оружия на Украине в рамках специальной военной операции. На этот раз французское информационное агентство AFP опубликовало статью, в которой говорится о возможных ядерных ударах, – передаёт издание “Русская весна”.

В числе прочего в материале утверждается, что ВС РФ может взорвать на Украине одну или несколько ядерных бомб. В случае, если детонация зарядов произойдёт в атмосфере или над водой, будет создан электромагнитный импульс, который “выведет из строя электронное оборудование”, говорится в публикации.

О вероятности использования Россией ядерного оружия на Западе снова заговорили после видеообращения президента Владимира Путина. 21 сентября российский лидер заявил о начале частичной мобилизации в стране, а также о том, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами.

Вам может понравиться

Это все изменит: Чем НАТО и Евросоюз намереваются помогать Украине

Киеву уже мало поставок западных вооружений. Теперь он хочет быть на практически полном иждивении у Европы и Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости. Журналисты приводят высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля,

Ударами ракет и дронов-камикадзе уничтожены ремонтные мощности и склад с боеприпасами в Запорожье и Одессе

Портал «Военное обозрение» рассказал подробности ночных ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Сообщается, что они наносились в Запорожье и Одесской области. Удар с применением крылатых ракет по Запорожью позволил уничтожить производственное

Daily Mail: после заявления Путина об Украине нужно стремиться к завершению конфликта

Конфликт на Украине должен быть как можно скорее завершен. При этом Британии отводится важная роль в установлении мира. Она же вместо этого продолжает раздувать пламя вооруженного противостояния, написал в издании