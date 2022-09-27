На Западе продолжают делать прогнозы относительно применения Россией ядерного оружия на Украине в рамках специальной военной операции. На этот раз французское информационное агентство AFP опубликовало статью, в которой говорится о возможных ядерных ударах, – передаёт издание “Русская весна”.

В числе прочего в материале утверждается, что ВС РФ может взорвать на Украине одну или несколько ядерных бомб. В случае, если детонация зарядов произойдёт в атмосфере или над водой, будет создан электромагнитный импульс, который “выведет из строя электронное оборудование”, говорится в публикации.

О вероятности использования Россией ядерного оружия на Западе снова заговорили после видеообращения президента Владимира Путина. 21 сентября российский лидер заявил о начале частичной мобилизации в стране, а также о том, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами.