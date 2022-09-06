Регулярные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ увеличивают риск катастрофы. Об этом предупредил в интервью “Украина.ру” физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

Эксперт отмечает, что опасность продолжает нарастать. Запорожская АЭС сейчас очень близка к катастрофе. Осколки ракет могут попасть в самые слабые места станции. При этом физик отмечает, что цена такой аварии будет чрезмерно велика. Нельзя исключать, что обстрел будет нацелен именно на опасные объекты станции.

Андрей Ожаровский отметил: “Объяснять не буду, военной перспективы у таких вещей нет. Но существует много примеров, когда у людей, скажем так, помутнялся разум”.

По словам физика, России нужно сделать все, чтобы исключить любые, даже самые случайные события, которые могут повлечь за собой тяжелую радиационную катастрофу.