Посол США в Финляндии спрогнозировал, когда НАТО пополнится новыми членами. По мнению Дугласа Хики, это может произойти уже в декабре 2022 года. Об этом пишет “Газета.ру” со ссылкой на американское издание Politico.

Из 30 стран Североатлантического военного блока не ратифицировали вхождение Финляндии и Швеции только три государства. Это Словакия, Венгрия и Турция. Хики отметил, что Словакия вероятно сделает это в скором времени. А в Венгрии и Турции ратификацию могут отложить до 2023 года, хотя по мнению американского посла, есть вероятность, что оба государства поддержат членство Финляндии и Швеции ещё в 2022-м.

Хики уточнил, что наиболее упорная позиция по поводу новых членов НАТО остаётся у Турции. Но в случае, если Словакия и Венгрия ратифицируют необходимые документы, вряд ли Анкара захочет оставаться в полном одиночестве.

О желании вступить в НАТО Швеция и Финляндия заявили в этом году после начала специальной военной операции России на Украине. Ранее эти страны придерживались политики нейтралитета.