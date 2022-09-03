Российским ВС необходимо окружить Артемовск, Северск и Соледар, что позволит взять под контроль все три города одновременно. Военный эксперт Владимир Евсеев в интервью порталу “Украина.ру” напомнил ситуацию с Лисичанском и Северодонецком, где именно полное окружение населенных пунктов позволило их освободить от боевиков ВСУ.

С Северском, Соледаром и Бахмутом так не получится, потому что окружить эти города по одному очень сложно. Однако можно взять в кольцо все три населенных пункта и окончательно отрезать боевиков от снабжения, исключить возможность появления подкрепления.

«Постепенно у Украины иссякнут ресурсы, сейчас ВС РФ должны их «перемолоть, потом мы сможем продвигаться дальше», – уверен эксперт.

Он также заявил, что ВС РФ необходимо начинать наступательные действия на юге Украины. Это позволит заставить ВСУ прекратить или как минимум ослабить сопротивление на Донбассе, так как противнику придется перебрасывать силы на южный фронт.