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Для освобождения Николаева ВС РФ необходимо, во-первых, заблокировать его с моря, чтобы исключить поставки западных вооружений, а во-вторых, форсировать Южный Буг. Установить контроль над городом иначе просто не получится, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

«Нам очень важно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы не было оказано никакой помощи, и чтобы представители нацистских формирований и другие военные преступники не смогли сбежать из города. Помимо того, Черноморский флот может наносить ракетные удары и артиллерийские удары по вооруженным объектам на берегу», – рассказал он сайту «Украина.ру».

Сейчас ВС РФ необходимо обустроить плацдарм для стремительного наступления на Николаев. Кроме того, важно уничтожить артиллерийские подразделения ВСУ, которые дислоцируются в городе. В противном случае форсировать Южный Буг придется под интенсивным огнем, что приведет к серьезным потерям.

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