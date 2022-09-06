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Европейцы постепенно избавляются от русофобии. Эксперты издания “Взгляд” отмечают, что с наступлением холодов любовь к России только усиливается.

Скоро жители Европы начнут выходить на улицы, так как не смогут справиться с очень высокими ценами на отоплением и отсутствием поставок энергоресурсов. Уже сегодня в Праге на Вацлавскую площадь вышли более 70 000 человек. Все меньше становится граждан, которые готовы поддерживать Украину, оказывать ей помощь.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил о том, что этот митинг можно рассматривать как призыв местного населения к капитуляции перед Россией. Но вот чешские власти не готовы менять свои настроения в сторону российской политики.

Обозреватели убеждены, что такие митинги зимой станут регулярными. Европейцы все более активно начали показывать всему миру, что они не поддерживают политику против России.

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