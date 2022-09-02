Контрнаступление в Херсонской области, которое предприняли ВСУ, носило скорее символический характер, чем преследовало реальные стратегические цели. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс – передаёт РИА “Новости”.

Минобороны России ранее заявляло, что попытка контрнаступления ВСУ провалилась, только за два дня было ликвидировано свыше 1,7 тысяч украинских солдат и офицеров. По мнению Фокса, отдавая приказ о контрнаступлении президент Владимир Зеленский пытался показать Западу, что ВСУ ещё может бороться. В первую очередь, это должно было убедить иностранные государства продолжать поставлять военную помощь Киеву.

Британский журналист отмечает, что против контрнаступления выступали военные советники украинского президента, ссылаясь на неподготовленность армии для подобного рода операций. Тем не менее Зеленский пошёл на такой шаг, который для ВСУ, вероятно, оказался фатальным. Киев теперь не сможет оправиться от неудачи – заявляет Фокс.