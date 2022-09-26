Киеву уже мало поставок западных вооружений. Теперь он хочет быть на практически полном иждивении у Европы и Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Журналисты приводят высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил – для военной и экономической помощи Киеву создается специальная миссия. Она будет выделять для Украины весьма крупные суммы. Так, страна на днях получила очередные пять миллиардов евро в рамках данной «программы».

Кроме того, Германия, Польша, Франция, поддержавшие создание европейской миссии, намерены предоставить Киеву гарантии безопасности, которые никогда не получала ни одна страна мира. И втянуть в это соглашение весь Североатлантический альянс.

Российские эксперты отмечают, что только Запад сейчас спасает Украину от разрухи и распада. Несмотря на то, что многим европейским странам уже надоела «благотворительность» в пользу Киева, НАТО все же продолжит поддерживать его, чтобы достичь своей главной цели – ослабить Россию.