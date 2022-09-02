Эстония намерена углублять сотрудничество с другими Балтийскими государствами и укреплять оборону в связи с происходящим на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

В ходе пресс-конференции на острове Готланд в Швеции он заявил, что это стремление всех государств, находящихся на побережье Балтики. Они, и Эстония особенно, собираются укрепить не только береговую оборону, но также в небе и на море.

В чем именно будет выражаться укрепление обороны, Певкур уточнять не стал, но вполне можно предположить, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов вскоре начнет получать новые крупные заказы на вооружение.

«Все наши страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны», – заявил министр.