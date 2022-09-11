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Киев либо готовится к очередному контрнаступлению на Херсон, либо пытается отвлечь внимание ВС РФ. Об этом рассказали эксперты портала Avia.Pro, опубликовавшие видеозапись с переброской сразу трех эшелонов с боевой техникой ВСУ в Николаевскую область.

На кадрах виден один из эшелонов, на платформах которого разместились военные грузовики украинской армии, бронетранспортеры, танки, реактивные системы залпового огня «Град» и гаубицы. Также к составу прицеплены пассажирские вагоны с личным составом ВСУ.

В настоящий момент все три железнодорожных состава уже находятся на территории Николаевской области, уверены эксперты. Они отмечают, что пока неизвестно, для какой именно цели Киев перебрасывает туда технику и вооружение. Не исключено, что это попытка обманного маневра, призванного отвлечь ВС РФ от ситуации под Харьковом.

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