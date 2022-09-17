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У Запада сейчас отсутствуют хоть какие-то сценарии прекращения украинского кризиса. Мало того, он даже не пытается их искать, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Он пояснил, что сейчас даже не наблюдается попыток крупных держав вместе или по отдельности найти те действия, которые можно выполнить для прекращения конфликта.

«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: “Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?”», – цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Он также отметил, что Турция не собирается идти по следам коллективного Запада или примыкать к санкционным мерам против России. Анкара предпочитает политику баланса и не собирается от нее отказываться.

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