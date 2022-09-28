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Соединенные Штаты усиливают свои военные базы в Греции, чтобы снизить влияние Турции в регионе, пишет издание ICFI. Вашингтон заявляет, что это необходимо для противодействия России, однако на деле он провоцирует противостояние между Анкарой и Афинами.

Так, США планируют существенно расширить акваторию в порту Александруполис в Греции, что позволит им отправлять в эту страну свои эсминцы класса «Арли Бёрк». Кроме того, Вашингтон поставляет Афинам новые истребители F-16. Два из них уже поступили на вооружение греческой армии.

Издание приводит заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который недавно высказался о 9 американских базах в Греции. Он пояснил, что хотя в США и говорят, что эти объекты расстраиваются и усиливаются «против России», но все же главной целью Вашингтона является Анкара.

НАТО, в состав которого входит Турция, высказывает открытое недовольство попытками Анкары вести переговоры с Москвой. Также Альянс и Соединенные Штаты пришли в ярость после визита Эрдогана в Самарканд, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому Вашингтон уже начал предпринимать меры, чтобы ослабить влияние Анкары, оказывая Греции всевозможную военную поддержку.

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