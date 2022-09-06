Элитная группа спецназа Службы безопасности Украины попала в засаду, которую для них устроили российские военные. Об этом сообщают корреспонденты издания “Русская весна”.

Не уточняется, в каком именно месте была организована засада. Оно обозначается как «зона боевых действий». В украинские социальные сети уже попали кадры с места происшествия. Корреспонденты издания прокомментировали снимки: «Кто-то «заботливый» запечатлел и безвольно свисающую с медицинской каталки руку спецназовца-сбушника, и залитый кровью кафельный пол где-то в больнице или ФАПе, и уничтоженную взрывом покрышку, и покореженный диск, залитый кровью салон автомобиля».

Происшедшую ситуацию активно обсуждают в социальных сетях. Один из пользователей написал: «Казаки, ну надевайте же вы эти боковухи и подгоняйте броню под себя индивидуально, б***!».