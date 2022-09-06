читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Элитная группа спецназа Службы безопасности Украины попала в засаду, которую для них устроили российские военные. Об этом сообщают корреспонденты издания “Русская весна”.

Не уточняется, в каком именно месте была организована засада. Оно обозначается как «зона боевых действий». В украинские социальные сети уже попали кадры с места происшествия. Корреспонденты издания прокомментировали снимки: «Кто-то «заботливый» запечатлел и безвольно свисающую с медицинской каталки руку спецназовца-сбушника, и залитый кровью кафельный пол где-то в больнице или ФАПе, и уничтоженную взрывом покрышку, и покореженный диск, залитый кровью салон автомобиля».

Происшедшую ситуацию активно обсуждают в социальных сетях. Один из пользователей написал: «Казаки, ну надевайте же вы эти боковухи и подгоняйте броню под себя индивидуально, б***!».

Вам может понравиться

Опубликованы разгромные итоги контрнаступления ВСУ и видео со сгоревшей украинской техникой

Российские военные опубликовали в Сети множество фотографий сгоревшей бронетехники, которую Киев задействовал в своем провальном контрнаступлении на Херсон. Также они рассказали о неутешительных для ВСУ результатах этой операции, передает портал

Китайские дроны CH-4 отняли у США Синай и Тыграй

Китайские инженеры разработали новейший двигатель для боевого беспилотника, который сможет работать на тяжелом топливе. Благодаря ему теперь дроны смогут летать дальше и выше, при этом оснащенные большим вооружением. Подробности передает

Над Николаевской областью зафиксирована повышенная активность истребителей МиГ-29

Эксперты издания avia.pro сообщили о том, что жители Николаевской области обнаружили аномальную активность украинских истребителей. С самого утра в небе кружат боевые самолеты. Речь идет об истребителях МиГ-29, которые осуществляли
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 6 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Подольск: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир: погода, 6 сентября – небольшая облачность, до 21 °C |