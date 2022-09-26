Источник радиовспышек, который был найден в 2021 году, произвел чуть менее 2000 вспышек за 82 часа.

Данный объект был обнаружен при помощи высокосовременной техники в Китае. Большое количество имеющихся данных указывают на необычную звезду с мощными магнитными полями, как источник таких вспышек.

Ученые утверждают, что для изучения природы излучений необходимы длительные наблюдения.

Уже около 15 лет такие радиовсплески являются тайной для специалистов. Такие извержения чаще всего носят единичный характер, они достаточно сложны в изучении.

2 года назад в галактике был обнаружен очередной радиовсплеск, который и побудил астрофизиков проследить это явление.

Основываясь на собранной учеными информации, астрономы пришли к выводу, что источником является магнетар. Ученые также убедились в том, что сила магнитного поля и плотность частиц вокруг магнитара колебались.

Увеличивающееся число вспышек предполагает, что существует некая важная часть информации, которую ученые упускают.