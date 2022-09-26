ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Источник радиовспышек, который был найден в 2021 году, произвел чуть менее 2000 вспышек за 82 часа.

Данный объект был обнаружен при помощи высокосовременной техники в Китае. Большое количество имеющихся данных указывают на необычную звезду с мощными магнитными полями, как источник таких вспышек.

Ученые утверждают, что для изучения природы излучений необходимы длительные наблюдения.

Уже около 15 лет такие радиовсплески являются тайной для специалистов. Такие извержения чаще всего носят единичный характер, они достаточно сложны в изучении.

2 года назад в галактике был обнаружен очередной радиовсплеск, который и побудил астрофизиков проследить это явление.

Основываясь на собранной учеными информации, астрономы пришли к выводу, что источником является магнетар. Ученые также убедились в том, что сила магнитного поля и плотность частиц вокруг магнитара колебались.

Увеличивающееся число вспышек предполагает, что существует некая важная часть информации, которую ученые упускают.

Вам может понравиться

Учеными были исследованы отношение асексуальных пар

На портале MedicalXpress были опубликованы труды американских исследователей из Мичиганского государственного университета. Они изучили поведение асексуальных людей во время отношений со второй половиной. Так, ученые отмечают, что даже отсутствие сексуального

По мнению сомнологов участившиеся кошмары в ночное время суток могут напрямую говорить о наличии болезни Альцгеймера

Развитие слабоумия велик у людей среднего возраста. Кошмары, сопровождающие сон в ночное время суток являются серьезным предупреждением. Эти выводы сделали ученые после исследований, в которых приняли участие 600 мужчин и

Новое нанопокрытие убивает 99,7% вредных бактерий всего за один час

Используя цинк и наночастицы, убивающие бактерии, группа исследователей из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) создали новый вид покрытия, показавший заметно повышенную эффективность в сравнении с прежними аналогами. Об этом