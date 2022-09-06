Обозреватели издания 19FortyFive уверены, что изначально у американцев не было точной цели на Украине. Они сами не представляли, чего хотят добиться от Киева. Но все складывается таким образом, что сегодняшний кризис может выйти за пределы Украины. Это приведет к тому, что США будут втянуты в этот конфликт. А пользы из этого Вашингтон не извлечет.

Сразу же после начала спецоперации России на Украине США ввели против Москвы жесткие экономические санкции. Но это не установило российского лидера. Эксперты издания отметили, что Запад этими санкциями хотел показать всему миру свою решимость.

Ни один из ведущих политиков США сегодня не может сказать, как помощь киевскому режиму может помочь добиться результатов. Целью Вашингтона было ослабить Россию. Но вот, как это будет выглядеть в итоге, никто в США не понимает.