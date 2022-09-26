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Массированный удар сразу по всем железнодорожным и автомобильным мостам через Днепр позволит успешно завершить денацификацию и демилитаризацию половины Украины уже в этом году, уверен эксперт издания «Военное обозрение» Андрей Митрофанов. Он пояснил, что после такой атаки ВСУ не сможет снабжать свои части на левом берегу Днепра, что приведет к прекращению обстрелов Донбасса.

Митрофанов подсчитал, что всего через Днепр проложено 29 мостов, 13 из которых – это либо железнодорожные, либо предназначенные для авто и ж/д транспортные сооружения. Для нанесения удара по ним необходимо задействовать ВКС и крылатые ракеты. Причем атака на все мосты должна быть массированной для создания паники в рядах ВСУ.

Единственной проблемой такого плана эксперт назвал шесть плотин гидроэлектростанций так называемого Днепровского каскада. По ним также проложены транспортные артерии, поэтому придется разрушать их вместе с ГЭС. Это стратегически важные объекты, однако их уничтожение позволит однозначно разгромить ВСУ на Левобережье и установить контроль над всеми территориями. Боевикам ВСУ просто неоткуда будет получать новое оружие и боеприпасы, поэтому ликвидировать большую часть армии Украины не составит особого труда.

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