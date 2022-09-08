Американские снаряды Excalibur, которые оснащены современной системой GPS-наведения, действительно бьют точно в цель. Кроме того, ни одна из существующих боевых систем в РФ или на Западе не способна перехватывать эти боезаряды, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

При этом он отметил, что у российских военных все же остается один действенный способ не дать ВСУ использовать эти снаряды. Сейчас они успешно уничтожают гаубицы M777, которые используются для запуска высокоточных боеприпасов из США.

Сивков также напомнил, что у российских войск имеются снаряды, аналогичные американским Excalibur. Это управляемые боеприпасы «Краснополь», которые проигрывают только по дальности поражения целей.

«Так что мы можем смело сказать: “Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет», – заявил аналитик.

Он также отметил, что дальность «Краснополя» достигает 25 км, а американского снаряда – около 70 км.