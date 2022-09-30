Ожесточённые бои в районе города Красный Лиман продолжаются больше двух недель. А в последнее время ВСУ усилили наступление в этом направлении. Почему этот населённый пункт так важен для украинской армии, эксперт Владислав Шурыгин рассказал “Известиям”.

Специалист отметил, что Красный Лиман имеет для союзных войск особое значение. Если город падёт, то ВСУ сможет расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол. После чего украинская армия может сгруппироваться и начать наступление на Луганск.

Шурыгин рассказал: несмотря на то, что инициативой пока владеет украинская сторона, союзные силы стойко держат оборону. На отдельных участках ВСУ смогли даже вклиниться между позициями российских войск и Народной милиции ДНР, однако решающего прорыва всё же у украинских националистов не получается, добавил эксперт.