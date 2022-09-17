Киев демонстрирует активную подготовку к наступлению на Донецком и Угледарском направлениях, но делает он это лишь для того, чтобы скрыть свою главную цель. Военный эксперт Борис Рожин считает, что сейчас ВСУ на столицу ДНР точно не пойдут.

Он напомнил, что в Запорожской области намечается референдум по вопросу присоединения этого региона к России. Именно поэтому ВСУ первым делом ударят по этому направлению, чтобы не дать жителям региона высказать свою позицию.

Сорвать референдум – это первостепенная задача киевского режима, поэтому он готовится к наступлению на Запорожскую область, считает эксперт. Он также отмечает, что Киев хочет восстановить контроль над побережьем Азовского моря, что вынуждает его атаковать данный регион.