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ВС РФ нужно на время забыть о территориях, которые были захвачены ВСУ в ходе наступления, и продолжать наносить удары по энергетической инфраструктуре, уверен военный эксперт Борис Рожин.

В интервью сайту “Украина.ру” он напомнил, что ВСУ сейчас действуют весьма активно, они атакуют Красный Лиман и Святогорск, пытаются прорваться к Лисичанску и Белогоровке, ведут боевые действия в Купянске и на берегах Оскола. Толком у них уже ничего не получается, никакой эффективности контратаки не демонстрируют, но Киев перебрасывает новые силы на все направления.

Именно поэтому сейчас нужно отражать атаки противника и бить по критической инфраструктуре, чтобы вынудить ВСУ прекратить активные наступательные действия. Только после этого можно будет вернуться к вопросу о возвращении потерянных территорий.

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