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России необходимо увеличить объем производства оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», отлично зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции на Украине. Также имеет смысл подключить инженеров для модернизации ОТРК и улучшения их эксплуатационных характеристик, уверен военный эксперт Борис Рожин.

В интервью сайту «Украина.ру» аналитик объяснил, что «Искандер» обладает высокой разрушительной мощью, благодаря чему уничтожает даже хорошо укрепленные позиции противника. Кроме того, ракеты оперативно-тактических комплексов легко преодолевают преграды в виде систем противовоздушной обороны противника и гарантированно поражают цели.

Все это делает ОТРК «Искандер» одними из наиболее эффективных комплексов, задействованных российскими войсками в спецоперации ВС РФ. Они играют важную роль в уничтожении военной инфраструктуры противника, его боевой техники и вооружения. Зачастую всего одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить здание или сооружение, используемое ВСУ, целый укрепрайон, военный корабль или крупное скопление бронемашин.

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