Российские ВКС не сумели завоевать господство в небе Украины и воспользоваться своим огромным перевесом в численности боевых самолетов.

Авторы ссылаются на американского эксперта Себастьена Роблина, который рассказал о ситуации в воздухе над Украиной. В начале спецоперации Россия имела на вооружении 1200 боевых самолетов, в то время как Киев располагал только сто десятью. Однако столь огромного перевеса аналитик не замечает.

Он заявляет, что и Россия, и Украина, понесли крупные потери в авиации, поэтому ВКС РФ не рискуют углубляться в воздушное пространство противника. Они предпочитают использовать ракетное вооружение и артиллерию.

«Понятно, что ни одна из сторон не хочет сообщать о своих потерях. Как это ни печально, это означает, что данные о потерях в основном поступают из некрологов пилотов, погибших в бою, или из отчетов о захвате военнопленных», – цитирует эксперта сайт “Военное дело”.