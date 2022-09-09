Тяжёлая зима выдастся для Украины в этом году. И речь не только об обеспечении теплом жителей страны. Вероятно, Киеву придётся решать ещё и проблему с голодом. Об этом рассказал экономист Егор Клопенко агентству “Прайм”.

Он отметил, что причиной потенциального дефицита продовольствия станет “продуктовая сделка”, которую Киев заключил с Западом. В обмен на свою военную технику Европа забирает у Украины зерно. Долг страны перед западными странами уже вырос минимум до 70 миллиардов долларов.

Изначально зерно, которое попадает в Европу, предназначалось для Африки, однако оно доходит туда не в полном объёме. Часть оказывается в Европе. Клопенко уточнил, что на другой континент продовольствие будет завозить Россия, которая в этом году готовится собрать рекордный урожай. Таким образом, подчёркивает экономист, проблемы с продовольствием будут только на Украине.