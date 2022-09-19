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Серия ударов по Карачаевской дамбе в Кривом Роге создала серьезные проблемы украинским боевиком под Херсоном, сообщил военный эксперт Юрий Подоляка. Он пояснил, что Андреевский плацдарм, на который Киев возлагал большие надежды, оказался полностью отрезанным от основных силы ВСУ и снабжения.

Националистические формирования предпринимают попытки снова наводить понтонные переправы, однако российские войска держат ситуацию под контролем и мгновенно наносят удары по противнику.

Кроме того, ничего не клеится у ВСУ и на берегу реки Оскол под Купянском. Киев рассчитывал быстро форсировать ее, чтобы выйти к Красному Лиману и помочь сражающимся там боевикам, но вместо это националисты попали в огневой мешок, выйти из которого практически невозможно.

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