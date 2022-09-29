Националистические формирования ВСУ не прекращают попытки захватить Красный Лиман, который превращается в поле для нового генерального сражения. Для киевского режима захват этого города стал бы своеобразной местью за то, что его жители, как и население всей ДНР, проголосовали за вхождение в состав России, считает военный эксперт Юрий Подоляка.

Киев уже не обращает внимание на крупные ежедневные потери и уничтоженную технику. Он продолжает гнать своих боевиков вперед, требуя во что бы то ни стало захватить Красный Лиман. Также нацисты атакуют населенные пункты в окрестностях города, надеясь его окружить и оставить подразделения союзных сил без снабжения.

Подоляка отмечает, что к городу перебрасываются и новые подразделения, которые вознамерились развязать настоящее генеральное сражение. Именно от его результатов во многом будет зависеть дальнейший ход российской специальной операции на Украине, поэтому ВС РФ и Народная милиция ДНР готовы отражать новые атаки.