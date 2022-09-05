То, что Киев называет «контрнаступлением» или «битвой за Херсон», на деле является бессмысленной бойней. Украинское руководство продолжает бросать боевиков в настоящий ад, не обращая внимание на колоссальные потери, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он напомнил, что Киев начинал контрнаступление 29 августа с 10 направлений сразу. Однако сейчас в его распоряжении осталось лишь два плацдарма, один из которых больше напоминает ловушку, так как простреливается со всех сторон.

Общие потери почти за неделю составили почти две механизированные роты. Также ВСУ потеряли 300 единиц техники. Запад вряд ли сможет компенсировать столь серьезное расточительство, даже если сильно этого захочет.

Несмотря на это, киевские власти продолжают делать «хорошую мину при плохой игре» и бросают в бессмысленную бойню все новых резервистов, фактически уничтожая их ради пиара перед западными кураторами.