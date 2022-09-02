Ядерный конфликт между Россией и США может разгореться в случае, если американские войска или войска НАТО вступят на территорию Украины для участия в болевых действиях. В этом случае Москва наверняка нанесёт ядерные удары и по Киеву, и по Вашингтону. Об этом изданию Pravda.Ru заявил военный политолог Александр Перенджиев.

По словам эксперта, Россия применит ядерное оружие исключительно в случае угрозы существования государства. А вступление в конфликт на Украине американских военных можно расценивать как такую угрозу. Перенджиев также не исключил, что ядерные удары Россия может нанести и по другим крупных городам западного мира. Например, по Лондону, Берлину или даже по Варшаве.

Позицию российского эксперта разделяют и специалисты на Западе. Ранее они также заявляли, что Западу не следует вмешиваться в конфликт между Киевом и Москвой, поскольку это чревато глобальной войной.