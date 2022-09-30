Спецслужбы США и Великобритании исподтишка отомстили России за начало частичной мобилизации, которой не смогли ничего противопоставить. Они подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Причем первый и одну или веток второго восстановить уже не получится, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что когда весь газ из трубопроводов выйдет, их заполнит вода, которая спровоцирует коррозийные процессы.

Также Леонков отметил, что атака на «Северные потоки» вряд ли станет последней диверсией со стороны американских и британских спецслужб. После референдумов, которые были проведены на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях в полном соответствии с действующими международными правилами, а также после вхождения этих регионов в состав России, Запад постарается нанести новые удары по активам РФ в разных уголках планеты.