Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецслужбы США и Великобритании исподтишка отомстили России за начало частичной мобилизации, которой не смогли ничего противопоставить. Они подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Причем первый и одну или веток второго восстановить уже не получится, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что когда весь газ из трубопроводов выйдет, их заполнит вода, которая спровоцирует коррозийные процессы.

Также Леонков отметил, что атака на «Северные потоки» вряд ли станет последней диверсией со стороны американских и британских спецслужб. После референдумов, которые были проведены на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях в полном соответствии с действующими международными правилами, а также после вхождения этих регионов в состав России, Запад постарается нанести новые удары по активам РФ в разных уголках планеты.

Вам может понравиться

Литовкин рассказал, что нужно для перехода СВО на Украине в статус контртеррористической операции

Специальная военная операция может перейти в контртеррористическую, что развяжет руки ВС РФ и позволит задействовать больше видов оружия. Однако для этого Москва должна признать Украину террористическим государствам, заявил военный эксперт

Нанесены мощные удары по военным объектам противника в Кривом Роге и Днепропетровске

Мощнейшие взрывы прогремели в Днепропетровске в ночь на 29 сентября, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты ссылаются на местных жителей, которые рассказали о вспыхнувших после серии ракетных ударов пожарах. Кроме

Avia.pro: ВСУ начали внезапное отступление с позиций в Херсонской области

После завершения референдума о присоединении Херсонской области к Российской Федерации ВСУ начали отводить войска со своих позиций в этом регионе. Об этом сообщает издание Avia.pro со ссылкой на собственные источники.