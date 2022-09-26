Украина может применить ядерное оружие в конфликте с Россией. Об этом заявил журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский – сообщает РИА “Новости”.

Специалист считает, что необходимое вооружение Киеву может предоставить Израиль или Северная Корея за деньги. По словам Климовского, если ядерное оружие на Украину поступит из указанных стран, тогда у Москвы не будет возможности обвинить Запад в распространении оружия массового поражения.

Климовский также отметил, что необязательно Киев применит ядерное оружие сразу, как получит. В первую очередь оно будет необходимо, чтобы сдерживать ядерные угрозы, которые якобы исходят из Москвы.

В материале РИА “Новости” отмечается, что Израиль вряд ли пойдёт на такую сделку с Украиной. Ранее Тель-Авив уже отказывался сотрудничать с Киевом по поводу поставок вооружения. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что “шокирован” таким решением израильских властей.