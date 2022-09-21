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У России в запасе есть несколько вариантов, чем можно ответить ВСУ на их успехи при наступлении. И каждый из этих вариантов должен вызывать беспокойство у стран НАТО. Такое мнение высказал аналитик из США Тед Карпентер для издания The National Interest – сообщает SM news.

Карпентер заявил, что пока у России остаются возможности для ответа на наступление ВСУ, радость от украинских побед сильно преувеличена. По словам аналитика, со своей стороны ВС РФ могут усилить атаки на южном направлении и взять Одессу, что подорвёт дух украинских военных и приведёт к серьёзным экономическим последствиям. Другим вариантом может стать наступление российских войск на северо-востоке Украины с последующим окружением большой группировки ВСУ. Третий вариант – применение ядерного оружия на Украине, отмечает Карпентер.

По мнению аналитика, даже ограниченный в средствах ядерный удар уничтожит значительную часть украинской армии, после которого эффективное сопротивление будет попросту невозможно.

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