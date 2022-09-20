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“Дроны-камикадзе” из Ирана серии Shahed, о применении которых ВС РФ на Украине постоянно пишут западные СМИ, действительно могли бы помочь российской армии решить некоторые вопросы, связанные с проведением специальной военной операции. Об этом изданию “Взгляд” рассказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

О том, что российская сторона в спецоперации использует иранские беспилотники, официальной информации нет. Тем не менее разные источники сообщают, что такая практика существует. Кроме того, ранее в прессе мелькали фотографии обломков иранских дронов, которые были якобы сделаны на месте боевых действий.

По словам Федутинова, иранские беспилотники на вооружении ВС РФ могли бы не допустить дефицита такого вооружения в зоне проведения специальной военной операции. Во время боевых действий дроны выходят из строя, и для восполнения потерь необходимо иметь не только основные, но и альтернативные пути пополнения их запасов, считает эксперт.

Специалист также отметил: несмотря на то, что в России выпускают свои беспилотные летательные аппараты, основным производителем является всего одна компания, да и аналогов тем же иранским “шахидам” у России нет.

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