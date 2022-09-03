Линия населенных пунктов Марьинка-Авдеевка-Бахмут-Соледар-Северск будет полностью освобождена уже к концу сентября. Однако каким образом будут развиваться события в Краматорске, Дружковке и Славянске, пока понять сложно, рассказал военный эксперты Владимир Евсеев сайту «Украина.ру»

Он отметил, что тактика ВС РФ вряд ли измениться после освобождения большей части Донбасса. Российские военные продолжат окружать подразделения националистов и отрезать их от сил, которые базируются под Харьковом. Это позволит полностью исключить возможность переброски подкрепления.

Как только Донбасс будет освобожден, ВСУ придется отступать до самого Днепра, уверен эксперт. Связано это с выходом фактически на ровное и открытое пространство, на которому даже отлично знающим местность украинским боевикам не будет за что зацепиться.