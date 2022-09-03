читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Линия населенных пунктов Марьинка-Авдеевка-Бахмут-Соледар-Северск будет полностью освобождена уже к концу сентября. Однако каким образом будут развиваться события в Краматорске, Дружковке и Славянске, пока понять сложно, рассказал военный эксперты Владимир Евсеев сайту «Украина.ру»

Он отметил, что тактика ВС РФ вряд ли измениться после освобождения большей части Донбасса. Российские военные продолжат окружать подразделения националистов и отрезать их от сил, которые базируются под Харьковом. Это позволит полностью исключить возможность переброски подкрепления.

Как только Донбасс будет освобожден, ВСУ придется отступать до самого Днепра, уверен эксперт. Связано это с выходом фактически на ровное и открытое пространство, на которому даже отлично знающим местность украинским боевикам не будет за что зацепиться.

Вам может понравиться

Боевые подразделения ВДВ РФ сорвали наступление ВСУ с использованием авиации, артиллерии и танков

Минобороны РФ наглядно продемонстрировало работу российских десантников на южном направлении, где ВСУ попытались в очередной раз прорвать оборону. Киев задействовал крупное пехотное подразделение под прикрытием танков, однако выполнить задачу боевикам

Попытка прорыва к Херсону обернулась бойней для ВСУ

Устроившее внезапное «контрнаступление» на Херсон командование украинских войск отправило своих военнослужащих на бойню, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали новые фото- и видеоматериалы, подтверждающие эпичный провал ВСУ. Так, на

RusVesna: ВС РФ устроили украинским боевикам “огненный ад” между Николаевом и Херсоном

Портал «Русская весна» опубликовал видео, на котором зафиксирован тот «огненный ад», который ВС РФ устроили противнику, пытавшемуся провести контратаку на Херсон. На записи хорошо видно, что снаряды реактивных систем залпового
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 сентября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 3 сентября – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 сентября – небольшая облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 сентября – ясно, до 23 °C | Королев: погода, 3 сентября – ясно, до 17 °C | Подольск: погода, 3 сентября – ясно, до 4 °C | Армавир: погода, 3 сентября – переменная облачность, до 21 °C |