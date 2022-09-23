Киев бросает свои националистические формирования в последние самоубийственные атаки, стремясь до завершения частичной мобилизации в России выжать из них все, что можно. Однако даже на Украине понимают, что дальше Харьковской области ВСУ пробиться уже не удастся, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он напомнил, что сейчас боевые действия от Купянска до Красного Лимана продолжаются, однако это единственный участок, где в ближайший месяц Киев способен хоть чего-то добиться.

«Мечтают они о еще большем продвижении — на Рубежное и Лисичанск. Но Киев понимает, что окно возможностей для него быстро сужается. Когда через считанные месяцы на линию соприкосновения придут полнокровные российские части, развернутые по военному штату, ни о каких возможностях наступления ВФУ речи уже не будет идти», – цитирует аналитика издание «Известия».

Командование ВСУ не обращает внимание на потери и гонит свои войска вперед. Но наступление в конце августа – начале сентября дорого обошлось Киеву. Сейчас он уже не в состоянии собрать столь крупные силы, поэтому все попытки захватить Красный Лиман и продвинуться дальше неизменно завершаются провалами и увеличением потерь.