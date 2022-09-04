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«Третий корпус» российской армии уже ведет наступательные действия на Донбассе. Кроме того, ВС РФ намерены начать контрнаступление на Южном и Харьковском направлениях после эпичного провала ВСУ под Херсоном, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

Он напомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова о наступлении добровольцев спецназа «Ахмат» на Северск, Яковлевку и Соледар. Националистов ВСУ в ходе этой операции отбросят на 50-60 километров.

При этом в распоряжении «третьего корпуса» имеются БМП-3, танки Т-90М и Т-80, автоматы АК-12 и другое современное вооружение, которое было разработано в последние годы.

ВС РФ по-прежнему используют тактику огненного вала, после которой спокойно устанавливают контроль над все новыми населенными пунктами. Однако в дальнейшем она будет чередоваться со стратегией обхватов и прорывов, уверен аналитик.

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