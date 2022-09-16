Соединенные Штаты уже сейчас ведут против России психологическую войну, которая спланирована в кабинетах американских спецслужб. Об этом заявил экс-глава разведуправления при Пентагоне Дэвид Р. Шедд в своем интервью изданию Politico.

Прокомментировала высказывание Шедда официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала, что отечественная «либеральная тусовка» много лет убеждала россиян в том, что подобные действия США невозможны. Однако сейчас они признаются даже Вашингтоном.

Шедд в своей публикации написал, что для «победы над Россией» Соединенным Штатам нужно сделать четыре шага – постоянно повторять о том, какой серьезный ущерб наносит Украине военная спецоперация ВС РФ, «разоблачать несправедливость и коррупционные процессы внутри самой России», разжигать в стране «антикремлевские настроения» и выискивать этнические меньшинства, которые недовольны действиями властей.

Также по его словам, США должны делать главную ставку на национализм россиян.