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Соединенные Штаты уже сейчас ведут против России психологическую войну, которая спланирована в кабинетах американских спецслужб. Об этом заявил экс-глава разведуправления при Пентагоне Дэвид Р. Шедд в своем интервью изданию Politico.

Прокомментировала высказывание Шедда официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала, что отечественная «либеральная тусовка» много лет убеждала россиян в том, что подобные действия США невозможны. Однако сейчас они признаются даже Вашингтоном.

Шедд в своей публикации написал, что для «победы над Россией» Соединенным Штатам нужно сделать четыре шага – постоянно повторять о том, какой серьезный ущерб наносит Украине военная спецоперация ВС РФ, «разоблачать несправедливость и коррупционные процессы внутри самой России», разжигать в стране «антикремлевские настроения» и выискивать этнические меньшинства, которые недовольны действиями властей.

Также по его словам, США должны делать главную ставку на национализм россиян.

«Этот ярлык американцы в манипулятивных целях навешивают на наш патриотизм. В Штатах поднимать американский флаг, петь гимн на стадионах, ходить с национальной символикой – норма. В России такого быть, с их точки зрения, не должно», – прокомментировала высказывания американца Захарова.

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