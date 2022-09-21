О рисках, которые несёт за собой поставка западного вооружения на Украину, рассказал бывший премьер-министр Италии, а ныне – глава итальянского общественно-политического “Движения 5 звезд”, Джузеппе Конте. Если страну и дальше накачивать военной помощью, то вероятность применения оружия массового поражения со стороны России только возрастает. Своё мнение политик высказал телеканалу La7 – сообщает РИА “Новости”.

Конте призвал европейских политиков определиться, чего конкретно они хотят. Если речь идёт о политической победе Украины, то это означает содействие в возобновлении мирных переговоров между Киевом и Москвой, уточнил экс-премьер. Если же Европа и США хотят одержать военную победу над Россией, тогда нужно учитывать, что Москва располагает значительным арсеналом ядерного, бактериологического и химического оружия, и в этом случае нужно ориентироваться на риски его применения.

Бывший итальянский премьер отметил, что в случае второго варианта развития событий, последствия окажутся катастрофическими – множество мирных жителей будет убито, а украинские города и экономика разрушены.