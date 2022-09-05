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Издание «Известия» со ссылкой на РИА Новости приводит рассказ украинского контрактника Владимира Тесленко о засилье националистов в составе ВСУ. Бывший боец поведал, что еще с 2014 года в украинской армии появилось огромное количество «ярых патриотов».

Эти боевики с ненавистью относились к молодым солдатам, постоянно высказывали им, что те пришли на контракт, чтобы заработать денег.

«Они нас презирали, угнетали. Говорили — вы тут из-за бабла, мы тут патриоты, что вы тут делаете, вам тут не место», – рассказал экс-контрактник.

В феврале текущего года он не захотел участвовать в боевых действиях против ВС РФ, фактически сбежал с поста, вернулся к семье в Купянск и сдался российским военным. В своем интервью он поведал также, что националисты устраивали новичкам контрактникам невыносимые условия, чтобы заставлять их увольняться из армии по собственному желанию.

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