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Киевский режим должен идти на территориальные уступки, так как Украина в настоящий момент находится в неестественных границах. Такое заявление сделал автор книги «Судьба демократии», бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.

По его словам, Украина всегда будет находиться под угрозой серьезных конфликтов с соседями. Чтобы избежать этого, она должна вернуть Румынии территорию Буковины, Польше – западные регионы, России – Крым и Донбасс, а Венгрии – Закарпатскую область. Все это не ее земли, поэтому у соседей в любое время могут возникать к Киеву территориальные претензии.

Марга также отметил, что заявления США и их союзников о демократии на Украине не соответствуют действительности. Киевский режим запрещает телеканалы и с легкость разгоняет не устраивающие его политические партии, полностью контролирует медиа. Также в стране весьма вольготно себя чувствуют олигархические структуры, являющиеся чуть ли не «серыми кардиналами».

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