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Западные страны попытались бы сделать Украину ядерной державой. В этом случае военного противостояния с Россией избежать бы не удалось, но оно было бы более страшным, чем сейчас. Такое мнение высказал бывший депутат украинской Рады Олег Царёв – сообщает издание “Украина.ру”.

Точных сроков, когда Украина могла бы превратиться в страну, которая обладает ядерным оружием, Царёв не назвал. Он лишь отметил, что это бы в любом случае произошло, “рано или поздно”. Тогда конфликт бы между Киевом и Москвой оказался бы “полноценным”, подчеркнул экс-депутат.

Царёв также добавил, что сейчас на Украине нельзя сформировать ядерный арсенал, который по мощи мог бы быть сопоставим с таким же арсеналом в России. Тем не менее бывший парламентарий не исключил, что опасность провокации, при которой Москва применит ядерное оружие, сейчас сохраняется.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля. 27 сентября стало известно, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также освобождённых Запорожской и Херсонской областей проголосовали на референдумах за вхождение в состав России на правах субъектов федерации.

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