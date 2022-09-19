Российские танкисты одним выстрелом уничтожили целое подразделение боевиков ВСУ. Соответствующее видео опубликовал портал «Военное дело».

Авторы рассказали, что экипаж танка Т-80БВМ в тепловизионный прицел увидел группу боевиков, которые тихо и быстро передвигались, намереваясь сменить позицию. Танка они не видели, поэтому выстрел из пушки боевой машины стал для них весьма неприятной неожиданностью.

Одного снаряда оказалось вполне достаточно, чтобы уничтожить подразделение противника. Именно момент взрыва и попал на видео.

Напомним, что спецоперация на Украине продолжается. Минувшей ночью российские ВС поразили цели в Запорожье и Николаеве, а также нанесли удар по позициям боевиков в Никополе, откуда осуществляются обстрелы Запорожской атомной электростанции.