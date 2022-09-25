Иранский эксперт по международным делам Джавад Лариджани в интервью изданию Farda рассказал, что конфликт на Украине в интересах только одного Вашингтона. Сам же Киев является жертвой американской ненасытности.

Сейчас, по мнению эксперта, Вашингтон предпринимает попытки переместить противостояние на российскую территорию. Однако это огромная ошибка, так как в конечном итоге США доиграются до Третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

«Их цель в том, чтобы сокрушить здесь военный потенциал России, если и не полностью, то хотя бы частично. Они думают, что здесь им удастся достичь всего того, что им не удалось достичь в полной мере в Афганистане», – заявил аналитик, имея в виду Соединенные Штаты.

Как Вашингтон, так и Североатлантический альянс не хотят завершения конфликта. Их все устраивает, так как боевые действий проходят на украинской территории и их никак не затрагивают.