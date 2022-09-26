В ночь на 26 сентября в Одессе и области снова взвыла тревога, а в район Затоки отправились дроны-камикадзе «Герань-2». Буквально через несколько минут прогремела целая серия взрывов, пишут в социальных сетях и мессенджерах местные жители.

Изначально сообщалось, что сработала ПВО, но оказалось, что это ложная информация. В поселке Затока иранские «Шахиды», которые в последние дни непрерывно атакуют Одесскую область, уничтожили крупные склады с боеприпасами.

Сразу после удара беспилотников по складам на них вспыхнули сильные пожары, сопровождающиеся взрывами боеприпасов. Атака привела к их детонации, поэтому канонада не умолкала несколько часов.

Жители поселка Затока, расположенного в 50 километрах от Одессы, опубликовали в Сети видеозаписи пожаров, а также рассказали об очередных попытках местной теробороны обстреливать дроны из автоматов. Разумеется, попасть по ним практически в полной темноте не удалось.

Спикер оперативного командования “Юг” Братчук дополнил имеющуюся информацию. Он пояснил, что детонация боеприпасов и пожар продолжаются до сих пор. Местное население в срочном порядке эвакуируется, так как экстренные службы с огромным трудом справляются с ликвидацией последствий атаки. В склад с боеприпасами попало два беспилотника, третий все же был сбит системой ПВО.