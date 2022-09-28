Новые данные, полученные учеными-медиками КНР, показывают, что люди должны уделять больше внимания здоровью своих костей за счет добавок кальция именно в молодом возрасте. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Остеопороз и переломы являются важными глобальными проблемами общественного здравоохранения, особенно среди пожилых женщин. И хотя добавки с кальцием для увеличения костной массы широко назначаются врачами и используются пациентами в пожилом возрасте, исследования специалистов показывают: маловероятно, что это приведет к клинически значимому снижению частоты переломов», – объясняет Юпэн Лю, научный сотрудник Школы общественного здравоохранения и управления Медицинского университета Вэньчжоу в Китае и ведущий автор нового исследования по данной теме.

В частности, данные медстатистики показывают, что вмешательство до того, как молодые люди достигнут пика максимальной плотности костной ткани, способно оказать максимально полезное влияние на здоровье костей и предотвратить остеопороз в дальнейшем.

Китайские исследователи провели анализ рандомизированных контролируемых испытаний, часто считающихся «золотым стандартом» для клинических исследований, сравнивающих кальций или кальций плюс витамин D с плацебо или отсутствием лечения у участников в возрасте до 35 лет. В частности, они рассмотрели характеристики минеральной плотности костей (BMD) и содержания минералов в костях (BMC).

Анализ охватил 43 исследования с участием более 7300 человек, из которых 20 рассматривали диетический кальций, а 23 – добавки кальция. Затем они объединили эти данные, чтобы посмотреть на изменения BMD и BMC в поясничном отделе позвоночника, шейке бедра, бедре и теле в целом.

Их основной вывод заключался в том, что добавки кальция у людей моложе 35 лет могут значительно улучшить уровень BMD как всего тела, так и шейки бедра, а также немного увеличить BMC шейки бедра, всего тела и поясничного отдела позвоночника. Это улучшение было наиболее выраженным у людей в возрасте от 20 до 35 лет (возраст перипика костной массы, когда костная масса стабилизируется) по сравнению с лицами моложе 20 лет (возраст предпика костной массы).

Как диетические источники кальция, так и добавки кальция оказали положительное влияние на МПК шейки бедра и всего тела, но показатели МПК шейки бедра и поясничного отдела позвоночника улучшились только после приема добавок кальция.

Неоднозначные результаты были отмечены в отношении важности витамина D: сочетание кальция и витамина D оказалось более полезным для минеральной плотности и содержания костей шейки бедра, но не для BMC поясничного отдела позвоночника и всего тела или всего тела BMD.

Авторы пришли к выводу, что добавки кальция могут значительно улучшить как минеральную плотность, так и содержание костной ткани, особенно в области шеи, и что лечение людей добавками в период перипика костной массы дает лучший эффект, чем лечение их в более раннем или более позднем возрасте.

«Что касается здоровья костей в аспекте полного жизненного цикла человека, интервенционное окно добавок кальция должно быть увеличено до возраста, близкого к плато пиковой костной массы, а именно в возрасте 20-35 лет», – заключает старший автор исследования Шуран Ван, профессор Медицинского университета Вэньчжоу.