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Украинский батальон, который рвался в контрнаступление на Херсон, оказался в оперативном окружении, сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Он пояснил, что речь идет о группировке, которая успела перейти реку Ингулец до удара ВС РФ по гидротехническим сооружения в Кривом Роге. Уровень воды поднялся и разбушевавшаяся река снесла понтонные переправы, отрезав националистам путь обратно. Кроме того, теперь они уже не получат подкрепления, так как наводить понтоны в текущих условиях просто нереально.

Группировка в 200 военнослужащих может рискнуть вновь форсировать Ингулец и вернуться к основным силам. Однако в этом случае им придется перебираться через реку вплавь, оставив вооружение и технику.

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