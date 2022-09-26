В состав Днепровской флотилии ВМС Украины вошел новый десантный катер SHERP the SHUTTLE, сообщил портал «Военное обозрение».

Сообщается, что Соединенные Штаты еще в июне обещали отправить на Украины 18 патрульных катеров. Тогда речь шла о 34-футовых Small Unit Riverine Craft, 35-футовых SURC и неизвестных 40-футовых плавсредствах.

Эксперты не исключают, что поставки давно начались. Однако о них немного подзабыли и вспомнили лишь после появления нового десантного катера в рядах ВМСУ. Он предназначен для транспортировки по речным артериям вездеходов SHERP.

Мощность плавсредства обеспечивают моторы «Меркурий F-300». После вхождения в состав Военно-морских сил Украины катер оснастили пулеметами Browning M2.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные патрульные катера предназначены для речных артерий, их выход в море исключен. Киев намеревался задействовать их вместо прогулочных судов, которые были вынуждены исполнять роль патрульных лодок до получения американских плавсредств.